​За три года Нягань планирует переселить всех людей, до сих пор живущих в вагончиках

Власти Нягани основательно взялись за решение «балочной проблемы» – ее планируют разгрести в течение ближайших трех лет. Для этого потребуется снести 17 балочных массивов, в которых живут 2240 человек, сообщает ОТРК «Югра». Уже до конца года три из этих массивов будут расселены – «УЗТДС», НГДУ и АТБ-14. Это значит, что 456 няганцев обретут новый (цивилизованный) дом. В этом начинании няганцев поддерживает окружной бюджет.

По существующей программе сноса и переселения, обитатели вагончиков могут выбрать наиболее удобный для себя вариант: можно получить субсидию на покупку жилья в черте города либо переехать в муниципальную квартиру коммерческого найма, которую можно постепенно выкупить с рассрочкой платежа.