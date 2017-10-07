​Выставку «Югра в древности» смогут посетить слабовидящие югорчане

В «Музее истории и этнографии» Югорска откроется выставка «Югра в древности», которую привезут из Музея природы и человека Ханты-Мансийска. Необычность этой экспозиции в том, что она предназначена для слабовидящих людей. Как сообщает ТВ «Югра», в этой коллекции – альбомы, модели и реплики, а также макеты палеонтологических и археологических экспонатов, которые, вопреки музейным правилам, можно потрогать. Но, разумеется, выставка примет и тех, кто не имеет проблем со зрением, но интересуется историей округа.