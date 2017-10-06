Во время очередной волны телефонно-террористических атак на Москву «заминированными» оказались, в том числе, здания Мосгордумы и знаменитый дом-книга на Новом Арбате, где располагается редакция «Эха Москвы». Но если депутаты повиновались требованиям полицейских покинуть здание на время проверки, журналисты оказались более рисковыми (или недоверчивыми) и остались на месте, пишет «РБК». По анонимному свидетельству одной из работниц «Эха», «Венедиктов сказал, что указания полиции не действуют на территории радиостанции, а действуют только его». В итоге в ходе проверки никто не пострадал.
В Москве «заминировали» здания Мосгордумы и радио «Эхо Москвы». Но «Эхо» не эвакуировалось
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