​В Москве «заминировали» здания Мосгордумы и радио «Эхо Москвы». Но «Эхо» не эвакуировалось

Во время очередной волны телефонно-террористических атак на Москву «заминированными» оказались, в том числе, здания Мосгордумы и знаменитый дом-книга на Новом Арбате, где располагается редакция «Эха Москвы». Но если депутаты повиновались требованиям полицейских покинуть здание на время проверки, журналисты оказались более рисковыми (или недоверчивыми) и остались на месте, пишет «РБК». По анонимному свидетельству одной из работниц «Эха», «Венедиктов сказал, что указания полиции не действуют на территории радиостанции, а действуют только его». В итоге в ходе проверки никто не пострадал.