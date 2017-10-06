​Тюменская область лишит автомобилистов налоговых льгот. Это даст 265 млн рублей и возможное недовольство людей

С начала 2018 года в Тюменской области прекратит действие налоговая льгота на автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил. Как сообщает РБК-Тюмень, замдиректора областного департамента финансов Михаил Таранов объяснил это решение необходимостью собирать больше средств на содержание тюменских дорог, которые недавно были признаны лучшими в России.

Отмена льготы принесет в бюджет примерно 265 млн рублей, но местные парламентарии полагают, что в довесок к этому будет еще и недовольство людей. Впрочем, если собранные деньги действительно помогут сохранить в хорошем состоянии дороги, то никаких проблем возникнуть не должно.

Напомним, что решение об отмене льгот на транспортный налог Югра приняла в 2014 году, и серьезных волнений и шквала критики в адрес региональной власти так же не поступило.