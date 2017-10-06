СМС о зачислении окружной пенсии поднимает настроение. Об этом рассказали получатели окружной дополнительной пенсии в Пойковском.

Директор Нефтеюганского филиала Ханты-Мансийского НПФ Светлана Трифонова поздравила специалистов реабилитационного центра «Дельфин» и Пойковской детской библиотеки «Радость» с назначением дополнительной окружной пенсии.

Светлана Трифонова поблагодарила участников программы «Две пенсии для бюджетников» за активное участие в программе, обсудила с новыми получателями комфортность условий программы и нюансы накопительного периода.

Как выяснилось, накопительный период для каждого участника прошел по-разному. Сотрудница реабилитационного центра «Дельфин» Светлана Толстова сказала, что не испытывала при заключении договора ни страхов ни опасений, просто воспринимала эту льготу, как данность. С ней согласилась и Елена Добрина, добавив, что отчисления на личный пенсионный счёт на семейном бюджете не сказывались.

А вот Галина Базылюк раскрыла свои страхи: «Если честно, то постоянно возникали какие-то сомнения и вопросы. Были даже попытки расторгнуть договор и вернуть свои деньги. Спасибо специалистАм Ханты-Мансийского НПФ за терпение, за компетентные консультации и за то, что вовремя объяснили, почему не стоит выходить из программы «Две пенсии для бюджетников».

В свою очередь, заведующая Пойковской библиотекой «Радость» Татьяна Занина поделилась рецептом, как перестать сомневаться: «Я, как руководитель, решила подойти к вопросу серьезно. Речь ведь шла не только обо мне, но и о моих сотрудниках. Я просто один раз села и изучила законодательство по этой теме. После этого все вопросы решились сами собой».

Кроме того, новоиспечённые пенсионеры поделились своими эмоциями от первых выплат. Все без исключения отметили, что смс о зачислении второй пенсии поднимает настроение и укрепляет гордость за то, что живешь именно в Югре.

Всего с начала 2017 года получателями дополнительной окружной пенсии по программе «Две пенсии для бюджетников» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе стали порядка 70 югорчан. Самая большая пенсия – более 15 тысяч рублей – назначена сотруднику Нефтеюганской стоматологической поликлиники.

А в Югре в программе участвуют более 32 000 работников бюджетной сферы, почти 2500 из них уже получают дополнительную окружную пенсию. Рекорд у сургутского врача, который получает окружную пенсию в размере более 57 тыс.рублей.