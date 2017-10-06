Лишь 5 процентов жителей Югры общаются со своими учителями на постоянной основе

К минувшему празднику служба исследований HeadHunter провела опрос, в ходе которого выяснила, что 41 процент опрошенных имеет отношение к преподавательской деятельности.

Аналитики Службы исследований также определили идеальный портрет учителя. Прежде всего, учитель должен хорошо знать свой предмет – это главное качество для 72 процента ответивших. Примерно одинаковое количество голосов (46 и 45 процентов, соответственно) получили любовь к детям и терпение. В топ обязательных качеств также вошла такая характеристика как любовь к своей профессии (38 процентов).

Больше половины опрошенных жителей Югры (61 процент) отметили, что на данный момент не поддерживают отношения со своими учителями, 34 процента респондентов периодически встречаются или созваниваются, а 5 процентов общаются на постоянной основе