​Четверо нелегалов из Сургутского района будут выдворены из страны

В течение последних десяти дней полицейские Сургутского района ловили мигрантов.

В итоге стражи правопорядка составили 89 административных протоколов, четыре мигранта по решению суда будут выдворены из России, а еще пятеро получат штраф.

За время проведения мероприятия полицейские проверили более 150 объектов, в том числе 40 гостиниц, 119 общежитий, 43 рынка, 207 объектов в жилом секторе.