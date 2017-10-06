​Парочка сургутян украли из частного дома вазу и картину

3 октября в дежурную часть полиции обратилась сургутянка 1990 года рождения, которая сообщила, что в ее дачный дом проникли воры и украли картину и вазу общей стоимостью в пять тысяч рублей.

Полицейские задержали 38-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которые пояснили, что разбили окно и проникли в чужой дом, так как нуждались в деньгах.

Сейчас воры могут лишиться свободы на шесть лет.