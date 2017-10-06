Президент России Владимир Путин принял отставку Новосибирского губернатора Владимира Городецкого, сообщают «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Главу региона временно заменит Андрей Травников.
«Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области», — приводится в сообщении текст указа.
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