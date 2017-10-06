​Нобелевскую премию мира присудили международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN)

Нобелевскую премию мира за 2017 год присудили Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), сообщает «ТАСС» .

«[Премия присуждена] за привлечение внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия», – сказала председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Также она подчеркнула, что сейчас все больше стран пытаются обзавестись ядерным оружием, «что видно на примере КНДР»

В этом году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации. Согласно завещанию Альфреда Нобеля данная награда присуждается тому, кто добился наибольших успехов в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий.