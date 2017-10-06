​В Сургуте нефтяники и власти обсудили экологические новации для ТЭК

Седьмой год подряд представители власти, контролирующих органов, крупнейших нефтегазовых предприятий и поставщиков услуг встречаются в Сургуте и за единым столом обсуждают текущую экологическую ситуацию в крупнейшей российской нефтегазовой провинции - ХМАО. В этом году конференция прошла под новым брендом - «Зеленые технологии в промышленности и недропользовании».

В целом, совместная работа государственных экологических служб, органов власти и нефтяников позволила существенно снизить негативное воздействие предприятий ТЭК Югры на окружающую среду. Об этом говорили представители правительства округа и контролирующих органов.

В частности, заместитель губернатора Югры Галина Максимова, которая курирует в структуре правительства вопросы экологии, в своем выступлении отдельно выделила достижения региона в переработке ПНГ:

Объем его переработки составил около 95,5%. В ближайшем будущем компании планируют достичь уровня 98%. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за пять лет снизился. Отмечается и существенное сокращение площади нефтезагрязненных земель. Из 29 предприятий, имеющих неочищенные территории, 16 избавились от исторического наследия. Уменьшилась концентрация нефтепродуктов в водотоках в районе нефтедобычи. В совокупности технологических условий негативное влияние оказывают образованные при бурении шламовые амбары. В этом вопросе компании тоже не стоят на месте, и за 2016 год ликвидировано 320 объектов», - подчеркнула замгубернатора.

Руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов подвел предварительные итоги рекультивационной кампании в ХМАО.

Качества рекультивации загрязненных нефтью земель удалось достичь благодаря совместной работе правительства ХМАО и нефтяных компаний. В этом году компании взяли обязательства по рекультивации больше, чем планировалось по госпрограммам, - подчеркнул он. – Мы, наконец, договорились и осознанно ведем восстановление плодородности почв». По данным руководителя окружного Природнадзора, на 31 августа 2017 года, в график освидетельствования включено 6576 участков общей площадью 1671 гектар.

По словам начальника отдела развития инфраструктуры нефтегазового комплекса профильного департамента Ирины Макухи, технология GTL (Gas-to-liquids — газ в жидкость) позволит максимально сократить объем сжигания газа на факелах и обеспечить уровень использования газа в 95 процентов и выше.

Отдельный блок докладов на конференции был посвящен опыту решения экологических проблем ключевыми недропользователями ХМАО.Тема несовершенства экологического законодательства в этом году вызвала особенно бурную дискуссию. Одной из проблем, выделенных нефтяниками, стало ужесточение законодательства в сфере обращения с отходами.

В настоящее время практически все действия над отходами подлежат лицензированию, однако найти организацию, у которой есть лицензия и на транспортировку, и на утилизацию всех видов отходов очень сложно, отметили участники конференции.

В итоге отсутствует конкурентная борьба между подрядчиками, что ведет к завышению цен на услуги или их некачественное оказание. Кроме того, не развита схема обращения с твердыми коммунальными отходами – часть муниципальных полигонов не включена в государственный реестр. Также недропользователи обратили внимание на сложную процедуру сертификации и получения заключений государственной экологической экспертизы на новые технологии и оборудование.

Отметим, что все предложения участников конференции были внесены в резолюцию, которая станет рекомендацией для последующих действий рабочей группы, которая будет создана из представителей нефтяных и сервисных компаний, контролирующих органов и правительства Югры. Предлагается также пригласить к ее работе депутатов окружной думы и представителей округа в Федеральном Собрании РФ.