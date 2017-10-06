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​ЛДПР поздравила учителей Югры с профессиональным праздником.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, депутат Думы Югры шестого созыва Виктор Сысун совместно с Сургутским городским отделением партии и Молодёжной организацией ЛДПР в Международный день учителя поздравил педагогов крупнейшего муниципалитета региона с профессиональным праздником.


Парламентарий пожелал учителям средней общеобразовательной школы №38 города Сургута здоровья, успехов и всегда подготовленных к урокам учеников, а также вручил коллективу подарки.

«Поздравляем вас с праздником. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня нашим детям. И от вас, в том числе, зависит, насколько образованными и духовно богатыми будут школьники города.

Спасибо вам за труд и заботу о детях! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия и новых побед на педагогическом поприще!», – сказал депутат Виктор Сысун.

Во втором по численности муниципалитете Югры Нижневартовская молодежная организация ЛДПР совместно с активистами Нижневартовского отделения партии поздравили учителей муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 29». Либерал-демократы пожелали педагогическому коллективу успеха, радости, вдохновения и быть примером для своих учеников.

А директору средней школы №8 города Нижневартовска Нине Купавцевой координатор нижневартовского городского отделения партии Александр Барков вручил благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ Владимира Сысоева. Парламентарий поблагодарил руководителя образовательного учреждения за многолетний добросовестный труд в сфере образования и высокий профессионализм.

Ханты-Мансийское региональное отделение партии поздравляет всех учителей Югры с их профессиональным праздником.

«Дорогие наши учителя!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

В нашей стране День учителя — всенародный праздник. Судьба любого человека во многом зависит от педагога, который учил читать и писать, идти вперед и не останавливаться на достигнутом, быть добрым и справедливым. У каждого из нас навсегда в памяти остался свой наставник, благодарность которому мы проносим через всю жизнь. Низкий вам поклон за ваш труд и талант, за преданность профессии! Дорогие учителя, будьте счастливы, будьте здоровы! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! Успехов в вашем нелёгком, но благодарном труде! С праздником!»






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Сегодня в 15:07, просмотров: 105, комментариев: 0


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