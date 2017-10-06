Минздрав прорабатывает поручение правительства по продаже лекарственных препаратов в магазинах и супермаркетах

Замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил, что ведомство на данный момент прорабатывает поручение правительства по продаже лекарственных препаратов в магазинах и супермаркетах, сообщает «ТАСС».

«Над этим поручением работаем. Здесь, как у кубика, несколько граней: первая - мы должны быть уверены, что не будет контрафактных препаратов. Вторая - мы должны быть уверены, что будут добросовестные продавцы. Третье - мы должны быть уверены, что будет налажен учет», – сказал он, отвечая на вопрос

Он также отметил позицию Минздрава, что в целом ведомство поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа «не навреди».

Ранее, портал siapress.ru сообщил, что Правительство России рассматривает возможность продажи лекарств в торговых сетях