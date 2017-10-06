​За телефонным терроризмом могут стоять сторонники «Исламского государства»

За телефонным терроризмом могут стоять сторонники «Исламского государств» (ИГ, запрещено в России), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, отмечая, что такую версию не исключают участники расследования этой акции.

Источники заявляют, что акцию, которую начали предположительные сторонники ИГ, подхватили подражатели - в основном это несовершеннолетние хулиганы.

Следователи спецслужб узнали, что звонки о «минировании» поступали как минимум из нескольких десятков стран. Запросив помощь у спецслужб других государств, ФСБ смогла определить, в какой стране находились организаторы обзвона.

Накануне, 5 сентября, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что минирование с помощью IP-телефонии организовали четверо граждан России.