​Россия и Саудовская Аравия приняли соглашение о поставках российских ракетных систем С-400 «Триумф»

Россия и Саудовская Аравия приняли соглашение о поставках Эр-Рияду российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Параметры сделки ещё уточняются, тем не менее уже известно, что Саудовская Аравия планирует закупить не менее четырех дивизионов «Триумфов» на общую сумму около 2 миллиардов долларов.

Напомним, что США выразили обеспокоенность из-за проявленного интереса Саудовской Аравии к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400, подробности по ссылке.