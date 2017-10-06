Читатели siapress.ru могут получить билеты на выступление певца Heiðrik с Фарерских островов. Как это сделать ?

21 октября в Сургутской филармонии выступит певец Heiðrik (Хайдрик) с Фарерских островов. Вместе со своими музыкантами и Струнным квартетом Сургутской филармонии он презентует свой последний альбом «Funeral» и исполнит новые песни, специально написанные для тура по России

Разыгрывается 3 билета.

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