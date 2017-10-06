8 октября в Сургутской библиотеке пройдет церемония награждения победителей виртуальной викторины «Мои права»

8 октября, в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина начнётся церемония награждения победителей виртуальной викторины «Мои права», что проводилась в сентябре 2017 г. на сайте Централизованной библиотечной системы Сургута.

Викторина организована Центральной городской библиотека им. А.С. Пушкина совместно с Территориальной избирательной комиссией г. Сургута и направлена на повышение правовой культуры будущих избирателей и привлечение внимания к избирательному праву.

В викторине приняли участие подростки от 10 до 16 лет, зарегистрировавшиеся на сайте ЦБС. Всего участие в мероприятии приняли 233 человека. Каждый из них ответил на 20 вопросов, среди которых были как простые – например, в каком законодательном документе закреплены права и свободы гражданина РФ, так и более сложные – каковы основные обязанности несовершеннолетних граждан, с какого возраста гражданин РФ может быть избран депутатом Государственной Думы и т.д.

Победители виртуальной викторины, набравшие максимальное количество баллов, будут награждены дипломами и памятными подарками.

Время начала: 14.00.

Адрес: ул. Республики, 78/1.

Дополнительная информация: 28-56-93