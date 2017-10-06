​Следствие просит отпустить из СИЗО Масляеву, которая дала показания против Серебренникова

Следствие просит отпустить Нину Масляеву, бывшего бухгалтера «Седьмой студии», из СИЗО под домашний арест, сообщает «Meduza» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Отмечается, что решение об изменении меры пресечения будет вынесено 6 октября.

Напомним, что Масляева находится под арестом с мая 2017 года. Она является единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который признал вину. Стоит отметить, что она дала показания против остальных подозреваемых: бывшего генпродюсера студии Алексея Малобродского, бывшего гендиректора Юрия Итина и основателя компании Кирилла Серебренникова.