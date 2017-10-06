Роскомнадзор учредил департамент по блокировке анонимайзеров

Роскомнадзор учредил департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

«Они [специалисты департамента] взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения. Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон», – рассказала газете глава ведомства.

Жарова объяснила, что таким образом идет подготовка к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета, в частности, поправок в закон «О защите информации». Данные поправки обязывают анонимайзеры фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в РФ сайтам.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в РФ анонимайзеров.