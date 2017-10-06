Югра впервые поучаствовала в IV Спартакиаде пенсионеров России

Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, в которой впервые участвовала югорская команда. Соревнования проходили в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла команда Архангельской области, третье – команда Республики Бурятия. Команда из Югры заняла позицию "золотой середины" и стала 47 из всех команд России.

На Спартакиаде были разыграны награды в личном и командном первенстве в шести дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета. Представители команды Югры показали высокие результаты в плавании, стрельбе и шахматах.

В Пензу приехали свыше 600 спортсменов-любителей из 70 российских регионов и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии. Общий охват участников региональных отборочных этапов, которые проходили весной и летом по всей стране – от Калининграда до Камчатки, составил свыше 42 тыс. человек.