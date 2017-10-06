В Нижневартовске пациентов окружной больницы будет доставлять новый санитарный автомобиль

Автопарк Нижневартовской окружной больницы № 2 пополнил новый санитарный автомобиль.

Машина марки ГАЗ-3221 будет служить для транспортировки пациентов в сопровождении медицинского персонала. Автомобиль имеет стандартную комплектацию. Кузов разделён на две части – кабина водителя и санитарный салон, который оборудован тремя сиденьями и носилками.

Новая машина позволит сделать условия перевозки пациентов более удобными и комфортными, к тому же даст возможность сменить на медицинском посту транспортную единицу, отслужившую свой срок.