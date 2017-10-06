Югорские школьники победили на всероссийских спортивных соревнованиях

Ученики гимназии Советского стали победителями финального этапа всероссийских «Президентских состязаний» — одного из самых крупных спортивных молодёжных соревнований во всей стране
«Президентские состязания» проходят каждый год и делятся на четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и всероссийский) и две категории (городские и сельские).
В этом году первыми в общекомандном зачёте стали ребята из 8б класса гимназии Советского, под руководством преподавателей Сергея Попова и Ирины Богославской. Они оказались лучшими среди 154 команд из 81 региона России. Также югорчане заняли индивидуальные призовые места в спортивном многоборье, дартсе и шахматах.
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