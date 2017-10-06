В Москве рассказали о сельском хозяйстве Югры

Югра принимает участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017», который проходит с 4 по 7 октября в Москве на территории ВДНХ.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев открыл ключевое мероприятие выставки – Агробизнесфорум и посетил экспозиции регионов и сельхозтоваропроизводителей страны.

На стенде Югры главе Минсельхоза РФ была представлена продукция традиционных отраслей хозяйства (дикоросы и продукты их переработки), национальные блюда и деликатесы, фермерские продукты, изделия из меха. Директор департамента промышленности Югры Василий Дудниченко рассказал Александру Ткачеву об инвестиционных проектах, реализуемых в сфере АПК автономного округа.

«Портфель проектов в сфере промышленности насчитывает порядка 80 инвестпроектов емкостью более 170 млрд рублей, из которых более четверти приходится на агропромышленный комплекс. Их реализация позволит инвестировать более 12 млрд рублей. Развивая отрасль, мы ориентируемся на то, что проекты должны быть нацелены на повышение продуктивности и производительности труда, внедрение новых технологий», – отметил руководитель департамента промышленности Югры.

По информации организаторов, форум «Золотая осень – 2017» собрал на своей площадке 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья.