В детском саду Сургута открылась солевая пещера

В детском саду «Золотая рыбка» в образовательных целях открыли солевую пещеру (галокамеру). Для воплощения идеи в жизнь педагогам потребовалось чуть меньше года. Детский сад приобрел галокамеру за счет собственных средств, не прибегая к помощи спонсоров и меценатов.

Образовательная организация занимается с детьми по дополнительным платным программам, сегодня их здесь насчитывается двенадцать. Вырученные деньги коллектив решил направить на благоустройство своего детского сада. Посещение соляной пещеры стало частью общеразвивающей программы «Ариель», которая направлена на социализацию детей и укрепление иммунитета.