​США обеспокоены из-за проявленного интереса Саудовской Аравии к приобретению российской ракетной системы С-400

США обеспокоены из-за проявленного интереса Саудовской Аравии к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400, сообщает «ТАСС».

«Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз», – отметила официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза.

Она также подчеркнула, что «США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок».