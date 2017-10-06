5 сентября в Тюмени было эвакуировано 7 учебных заведений из-за звонков с сообщением о «минировании»

Накануне, 5 сентября, в Тюмени было эвакуировано 7 учебных заведений, сообщают «72.ru».

На места происшествия сразу же выехали все экстренные службы, об этом заявил представитель пресс-службы МЧС Геннадий Грибич.

Читатели сообщили, что детей и сотрудников эвакуировали из школ №37 на Холодильной, №40 на Профсоюзной, №49 на Пархоменко, №94 на улице Солнечный проезд, №70 на Валерии Гнаровской, №89 на Малыгина, №72 на Энергостроителей.

Напомним, что 5 октября массовые эвакуации школ произошли еще в нескольких городах: Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске.