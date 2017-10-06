Минобороны: «подконтрольная ИГ территория сократилась до менее 10 процентов»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что у «Исламского государства (организация запрещена в России)» осталось менее 10 процентов Сирии, сообщают «Ведомости».

«С момента вступления 30.09.2015 в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная халифату территория сократилась до менее 10 процентов», – сказал Конашенков.

Он отметил, что на 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находилось под прямым контролем боевиков. «Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии», — отметил он.