ФСБ выяснили, кто стоит за волной телефонного терроризма

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что звонки с ложными данными об угрозе взрыва поступали от четырех российских граждан, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что преступники находились за границей, но при этом у них были пособники на территории России. «Мы их установили. Правда, непросто это было сделать», – отметил Бортников.– Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем».

Бортников заявил, что ущерб объектов в России от ложных звонков оценивается приблизительно в 300 млн рублей. «Я понимаю, что на данный момент с учетом произошедшего надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, — существенный, мало того, что и моральный ущерб существенный. Экономику мы считали на первых днях — более 300 млн руб. понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — отметил Бортников.