Входит и выходит. Главу штаба Навального задержали через несколько часов после освобождения

Главу штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова задержали через несколько часов после того, как его досрочно освободили из-под ареста, сообщает «Медуза» со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

Волков находится в ОВД «Преображенское». На него составляют протокол за организацию акций 7 октября.

2 октября Волков (как и Алексей Навальный) был арестован на 20 суток за призывы к участию в несогласованных акциях, после чего объявил голодовку. 5 октября его освободили; его дело отправили на новое рассмотрение в Нижнем Новгороде (в материалах идет речь о призывах на акцию в этом городе).