В России может появиться своя цифровая валюта

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность создания национальной цифровой валюты на базе блокчейна, сообщает «Коммерсант». «Мы этот вопрос обсуждаем. Это национальная, не частная валюта. Мы знаем, что многие Центральные банки в мире это обсуждают. Этот процесс находится в стадии изучения, пока рано делать какие-либо выводы»,— цитирует ТАСС Набиуллину.

Блокчейн — это многофункциональная информационная технология, предназначенная для максимально надежного учета различных активов, которая может применяться в разных сферах. По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ рассматривает разные возможности использования блокчейна как для передачи финансовых сообщений, так и для регистрации разного рода сделок.

Накануне глава Центробанка заявила, что при внедрении новых технологий регулятор должен думать о рисках и защите прав потребителей. Она объяснила это тем, что люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий, при этом подчеркнув заинтересованность ЦБ в их развитии. При этом регулятор пока выступает против расчетов в криптовалютах и приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.