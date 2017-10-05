​Портсигар отечественный, куртка замшевая… Что нашли при обыске у бывшего министра Улюкаева? (Там много)

Сегодня, 5 октября, на очередных слушаниях по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева представитель прокуратуры зачитал список обнаруженных материальных ценностей. Например, как пишет «Медуза», в сейфе у министра в его рабочем кабинете нашли 250 тысяч долларов, а также неуказанные суммы других валют – дирхам, крон, рупий и белорусских рублей, а также золотые слитки и ювелирные украшения. Там же нашли пять золотых монет (возможно, они случайно закатились за диван) весом килограмм и еще одну трехкилограммовую «царь-монету». В этом списке часы стоимостью до 800 тысяч рублей даже как-то неудобно упоминать.

Кроме того, дачные богатства министра составили 300 тысяч долларов и свидетельства о покупке акций. На счетах Улюкаева собралось около двух миллионах долларов. Правда, не очень понятно, как это все связано с конкретным случаем якобы вымогательства взятки у Роснефти, который рассматривается в суде.