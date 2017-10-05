​Ответный звонок. Госдума увеличит штрафы за «телефонный терроризм» до полумиллиона рублей

Длящийся уже более месяца марафон «телефонного терроризма» в России не мог не заинтересовать Госдуму. Как пишет newsru.com, депутаты хотят бороться с подобными вредителями сугубо в своем стиле – повысить штраф за ложные сообщения о бомбах с 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а возможный тюремный срок – с трех до пяти, а в некоторых особых случаях и до семи лет.

Напомним, что атаки телефонных террористов начались 10 сентября. Она прошла уже по 15 крупнейшим городам страны (предположительно, именно количество населения города и являлось алгоритмом, в порядке которого выбирались новые цели). Только в одном Екатеринбурге из-за тревожных звонков были эвакуированы более 100 зданий.

Затронула ли эта волна Сургут – понять сложно. Как ранее писал siapress.ru, 17 сентября в экономической столице Югры эвакуировали несколько крупных торговых центров, а также гостиниц, однако позже выяснилось, что это могли быть учения спецслужб.