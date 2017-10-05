​Президент федерации: киберспорт имеет крайне высокие темпы развития и может составить серьезную конкуренцию традиционным видам спорта

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отметил крайне высокие темпы развития киберспорта и заявил, что в скором будущем он составит серьезную конкуренцию традиционным видам спорта за внимание зрительской аудитории и спонсоров, сообщает «ТАСС».

«Конечно, киберспорт не заменит традиционные виды спорта, но он составит им серьезную конкуренцию за внимание зрительской аудитории и спонсоров, – считает Смит. – Не случайно практически каждый молодежный или спортивный фестиваль включает в себя сегодня те или иные киберспортивные активности. Что касается спорта будущего, то у киберспорта есть все основания, чтобы войти, например, в состав Олимпийских игр».

Эксперты подсчитали, что в течение пяти лет мировой объем киберспорта может увеличиться почти в три раза и приблизится к отметке в один миллиард долларов.

«Доходы киберспортсменов складываются из двух составляющих: зарплаты, которую им платит их организация, и выигранных на соревнованиях призовых, – рассказывает Смит. – Соответственно, первая составляющая относительно стабильна и при этом сложно приводится к какому-то среднему значению: есть звезды, получающие в год десятки или даже сотни тысяч долларов, а есть игроки классом ниже, чья зарплата на порядок меньше».

«Вторая составляющая - призовые - зависит, прежде всего, от личного мастерства и командной сыгранности, если речь идет о командных дисциплинах, – добавил он. – Это как в любом спорте: талантливый и подготовленный спортсмен всегда будет занимать места на пьедестале. В этом плане я возлагаю на наших ребят большие надежды: в последние годы российские коллективы показывают отличные результаты практически во всех дисциплинах».

Стоит отметить, что сейчас в России активно открываются новые киберспортивные площадки. А также всё чаще проводятся крупные спортивные турниры, один из которых в прошлом году собрал призовой фонд $500 тыс.

Напомним, что в июне 2016 года киберспорт добился признания на государственном уровне - Министерство спорта РФ включило его во всероссийский реестр видов спорта.