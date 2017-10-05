Правительство России рассматривает возможность продажи лекарств в торговых сетях, сообщает «РБК».

Gервый вице-премьер Игорь Шувалов еще в августе поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. Такую идею поддержал Минпромторг, они считают, что это повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармацевтическом рынке.

Отметим, что Минздрав выступи против данной инициативы. Однако от официальных комментариев в ведомстве пока воздержались.

«Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — рассказал РБК статс-секретарь заместитель Минпромторга Виктор Евтухов.