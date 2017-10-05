​Ульт-Ягунская библиотека с 10 октября будет работать по новому адресу

Ульт-Ягунская библиотека рада сообщить жителям Сургутского района, что 10 октября откроет свои двери для читателей по новому адресу: с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы д. 12

Последние 19 лет библиотека находилась в Ульт-Ягунском Центре досуга и творчества, где в двух комнатах были размещены читальный зал и абонемент. Летом 2017 г. в жизни Ульт-Ягунской библиотеки произошло знаменательное событие – у любимого читателями Дома книги начался переезд в новое, просторное помещение. Расположенное в центре посёлка помещение площадью 100 кв. м. полно света и воздуха. Администрация Сургутского района, и жители с.п. Ульт-Ягун оказывают посильную помощь сельской библиотеке – переезд завершён, книжный фонд занял своё место на полках – это более 15 000 тысяч книг.

Благодаря удобной планировке, в новом здании теперь появилось сразу несколько зон –детский уголок с игровой зоной, в читальном зале – новая зона для любителей периодики.

Также в Ульт-Ягунской библиотеке доступны новые услуги –– доступ к Национальной электронной библиотеке и библиотеке ЛитРес! Планируется организовать электронную выдачу книг.

Также в библиотеку поступят книги победителей литературных премий – детективы, фантастика и женские романы, современная проза, краеведческая литература, а также детские книги.

Конечно ещё много предстоит работы по благоустройству нового помещения, но первые шаги сделаны. С переездом библиотека сможет вместить ещё больше читателей.