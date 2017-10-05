Нобелевскую премию по по литературе в 2017 г. получил британский писатель Кадзуо Исигуро, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Нобелевский комитет.

«В произведениях большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром», - говорится в релизе академии.

Писателю 63 года, он автор восьми романов и сценариев для кино и ТВ. Стоит отметить, что Исигуро был удостоен Букеровской премии за свой третий роман «Остаток дня».

Напомним, что средний возраст нобелевского лауреата на момент присуждения ему награды составляет 65 лет.