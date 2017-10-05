Из-за плохой погоды сургутян призывают быть внимательнее на дорогах

Из-за плохой погоды Госавтоинспекция призывает сургутян быть более внимательными на дорогах.

Отметим, что за минувшие сутки на территории Сургута произошло 41 ДТП с материальным ущербом.

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с ухудшением погодных и дорожных условий Госавтоинспекция Сургута призывает вас быть более внимательными, – сообщают УМВД России по г. Сургуту. – Водителям необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения: не превышать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, а также заменить «летнюю» резину на «зимнюю». Пешеходам рекомендуется использовать на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу строго по пешеходным переходам».