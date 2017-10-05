В Югре пройдет окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности

С 18 по 19 октября в Пыть-Яхе на базе Центра подготовки к военной службе пройдет окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности. Главной целью слета является развитие юнармейского движения как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи автономного округа.
Слет включает в себя соревнования по воинскому многоборью для участников, а также методическое сопровождение по развитию Юнармейского движения на территории автономного округа для начальников муниципальных штабов.
В Слете примут участие обучающиеся от 12 до 17 лет.
Этапы воинского многоборья:
- Метание саперных лопаток;
- Конкурс на знание материальной части стрелкового оружия;
- Снаряжение магазина АК-74;
- Стрельба (дуэль) из пневматического оружия;
- Строевая подготовка;
- Перетягивание каната;
- Проведение видео конкурса «Лови момент!»
- Выставочно-развлекательный стенд пэйнтбольного оборудования;
- Торжественное вступление в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
- Методическое сопровождение включает:
- Представление лучших практик деятельности юнармейского движения в субъектах Российской Федерации, на примере формирования юнармейского движения Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области;
- Круглый стол для начальников муниципальных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с представителями Главного
- Штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;
- Заседание Регионального Штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;
- Встреча начальников муниципальных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с представителями Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Военного Комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Центр подготовки граждан к военной службе», Регионального Штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Региональное отделение ДОСААФ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Регионального отделения «Российское движение школьников»;
- - Семинар для руководителей клубов, центров, объединений патриотической направленности;