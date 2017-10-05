В Югре пройдет окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности

С 18 по 19 октября в Пыть-Яхе на базе Центра подготовки к военной службе пройдет окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности. Главной целью слета является развитие юнармейского движения как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи автономного округа.

Слет включает в себя соревнования по воинскому многоборью для участников, а также методическое сопровождение по развитию Юнармейского движения на территории автономного округа для начальников муниципальных штабов.

В Слете примут участие обучающиеся от 12 до 17 лет.

Этапы воинского многоборья: