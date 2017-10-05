​В Ханты-Мансийске пройдет Открытый международный турнир по теннису «Кубок Югры»

В Ханты-Мансийске с 6 по 21 октября пройдет Открытый международный турнир по теннису «Кубок Югры». Церемония открытия состоится 9 октября в 17:00 на центральном корте. Однако матчи отборочного этапа начнутся уже 7 октября.

Всего в турнире примут участие 115 спортсменов из более чем десяти регионов России, а также ожидается участие представителей Казахстана.

Каждый день с 6-ого по 21 октября в Центре развития теннисного спорта будут проходить матчи. Всего в рамках «Кубка Югры» проводится два турнира. Первый среди юношей и девушек до 13 лет и до 17 лет, второй — среди юношей и девушек до 15 лет, среди мужчин и женщин.