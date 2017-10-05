14-15 октября 2017г. в Сургуте пройдет VIIГородской вокальный конкурс «Твой шанс».

Организаторы фестиваля: муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр».

Задачи VII Городского вокального конкурса «Твой шанс»: раскрытие творческого потенциала детей и подростков города Сургута, выявление молодых талантливых исполнителей, сохранение лучших традиций любительского пения (как сольного, так и ансамблевого), организация досуга и привлечение детей для занятий в коллективах самодеятельного народного творчества.

В конкурсе примут участие более 55 солистов и вокальных ансамблей в возрасте от 7 до 15 лет – это участники коллективов учреждений культуры города, учреждений дополнительного, среднего, высшего образования, частных вокальных школ.

Мастерство конкурсантов будет оценивать высокопрофессиональное и компетентное жюри, во главе с председателем Фотаки Ириной Владимировной, заведующей отдела «Музыкальное искусство эстрады» БУ «Сургутский музыкальный колледж», Лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов.

14 октября в 11.00 в зрительном зале «Городского культурного центра» (ул. Сибирская, 2) пройдет конкурсный день, а 15 октября в 17.00 состоится Гала-концерт и церемония награждения лучших из лучших!

Детские вокальные конкурсы дают возможность обмена опытом, достижениями и становятся залогом крепкой дружбы между отдельными исполнителями и коллективами. В то время, когда педагоги активно занимаются постановкой голоса, и правильностью исполнения музыкальных произведений, вокальный конкурс для детей «Твой шанс» даёт возможность также развивать актёрское мастерство, приобретать необходимый опыт, пробовать себя в разных направлениях вокального мастерства.

Данный конкурс призван подготовить новое поколение артистов, которые будут создавать образ культурного Сургута в будущем.