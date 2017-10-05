​Потребители Тюменской энергосбытовой компании в Когалыме отказываются от устаревших способов передачи показаний приборов учета

Когалымчане все чаще пользуются современными способами передачи показаний счетчиков электроэнергии: в связи с этим АО «Тюменская энергосбытовая компания» отказалось в городе от информационных ящиков, которые были установлены в Едином расчетно-информационном центре.

Компания давно предоставляет более удобные услуги, экономящие время потребителя. Так, отправить цифры с прибора учета можно на номер +7-903-76-72-060 SMS-сообщением, в котором требуется указать номер лицевого счета и через пробелы показания счетчика (целое число до запятой): одно, если прибор учета однотарифный, и два, если прибор учитывает потребление электроэнергии по тарифам, дифференцированным по зонам суток (день, ночь). Для получения ответа о приеме показаний в сообщении можно указать адрес электронной почты.

Пользователи сети Интернет успешно осваивают сервисы, представленные на официальном сайте Тюменской энергосбытовой компании tmesk.ru. Напомним, что, зарегистрировавшись в «Личном кабинете клиента», можно не только фиксировать данные со счетчиков, но и отслеживать историю начислений и платежей, анализировать динамику потребления ресурса по месяцам и многое другое. Услуги по передаче показаний, а также оплате электроэнергии доступны и без регистрации — на специальной странице сайта tmesk.ru/noregistr и в его мобильной версии tmesk.ru/m. Также в этих целях можно воспользоваться терминалами и банкоматами АО «Газпромбанк» и ПАО «Сбербанк».

Показания приборов учета электрической энергии принимаются только в период с 15 по 25 числомесяца.

Получить консультацию по применению данных сервисов, регистрации в «Личном кабинете клиента» и другим вопросам всегда можно в офисе Когалымского участка Лангепасского межрайонного отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания» по адресу: г. Когалым, пр. Шмидта, д. 24, помещение 1, и по телефонам: 8 (34667) 5-52-67; 5-52-78; 5-58-91.