​Михаил Селюков работал в Сургуте и Сургутском районе

Накануне депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков в рамках работы в избирательном округе провел прием граждан по личным вопросам в г.Сургуте и п.г.т. Барсово Сургутского района. Основная проблематика, затронутая в обращениях – переселение из ветхого и аварийного жилья. Люди уже многие годы живут в домах зачастую опасных для них самих и их здоровья. Не смотря на то, что такие «жилища» давно признаны администрацией района непригодными для проживания и подлежат сносу, решение вопроса до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Жителям этих домов такое положение дел объясняют отсутствием жилых помещений для расселения и недостаточным количеством площадей маневренного фонда. Да и сам маневренный фонд, по словам горожан, находится в плачевном состоянии.

«К сожалению, еще во многих населенных пунктах Югры программа по переселению не выполняется в полном объеме, или же не исполняется вообще. В результате многие годы люди вынуждены жить в ужасных условиях, - отметил Михаил Селюков. – Необходимо брать на вооружение опыт тех муниципалитетов, где данный вопрос решается более успешно. После общения с жителями становится ясно, что многие из них даже готовы переехать в другой поселок или город. Этот факт также стоит учитывать при решении вопроса переселения».

Еще одна проблема, волнующая жителей многоквартирных домов, – качество капитального ремонта. Так, например, после капитального ремонта фасада дома 10 по ул. Мостостроителей поселка Барсово было испорчено покрытие кровли. И теперь у жильцов верхних этажей дождь идет не только за окном, но и в квартире. В результате стены и потолки постоянно мокрые. Вода также попадает под покрытие только что отремонтированного фасада. Как долго такой фасад прослужит, остается только гадать…

По результатам всех обращений граждан были даны разъяснения и подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции.

Михаил Селюков также провел встречу с вновь избранным главой п.г.т.Барсово Вячеславом Поздняковым. Областной парламентарий поздравил Вячеслава Владимировича с избранием. В беседе были затронуты вопросы, волнующие жителей города, и пути их решения. «Работа всех ветвей власти должна быть слаженной и скоординированной, - сказал Михаил Селюков. – Это дает возможность решать вопросы эффективно».

В завершении рабочего дня Михаил Селюков пообщался с представителями партактива Сургутского районного отделения ЛДПР. Областной депутат и активисты обсудили пути взаимодействия, позволяющие оперативно решать проблемы, с которыми обращаются жители района.