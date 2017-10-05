Россияне оценили работу Путина и Медведева

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что работу президента России Владимира Путина одобряют 82,2 процента респондентов, сообщают «Ведомости».

Противоположную позиции заняли 10,6 процента опрощенных. Данное число выросло с начала сентября , — тогда было 9 процентов. «Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре», — говорится в материалах опроса.

Также немного снизились и оценка работы премьер-министра. В начале сентября были довольны Дмитрием Медведевым 54,3 процента респондентов, в конце месяца — 53,6 процента. Недоволен работой премьер-министра 31 процент россиян.

Напомним, что в начале сентября его работу одобряло больше людей, 85,3 процента.