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Россияне оценили работу Путина и Медведева

Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре

Фото ria.ru
Фото ria.ru

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что работу президента России Владимира Путина одобряют 82,2 процента респондентов, сообщают «Ведомости».

Противоположную позиции заняли 10,6 процента опрощенных. Данное число выросло с начала сентября , — тогда было 9 процентов. «Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре», — говорится в материалах опроса.

Также немного снизились и оценка работы премьер-министра. В начале сентября были довольны Дмитрием Медведевым 54,3 процента респондентов, в конце месяца — 53,6 процента. Недоволен работой премьер-министра 31 процент россиян.

Напомним, что в начале сентября его работу одобряло больше людей, 85,3 процента.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 235, комментариев: 12


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:39
Вот в чем-то прав Навальный. "Если 20 (скоро) лет жрать одну брюкву то, при проведении очередного вциома левадой 99% опрошенных скажут что это очень вкусно"
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 15:45
Угу, вот только после смены рациона велика вероятность, что вы эту "брюкву" будете вспоминать со слезами на глазах.
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:05
не буду
tdn
не нравится
Сегодня в 16:24
Да, Родина в опасности (с). Опять же - враг у ворот (с). Нет путена - нет России (с)
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 16:55
Участники майдана тоже так говорили. Теперь клянут новую власть почём зря.
tanatos49 tdn
не нравится
Сегодня в 16:57
Какая опасность? Мир - дружба - жвачка(с) Базы НАТО несут мир и демократию(с) Любая кухарка способна управлять государством(с)
Roks
не нравится
Сегодня в 17:17
господа, главное не мешайте Вове и Диме..... коры и сена, всем хватит
tanatos49 Roks
не нравится
Сегодня в 17:19
Вы корой и сеном питаетесь?
А за интернет, как платите? Шкурками соболей?
Roks tanatos49
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Сегодня в 17:44
тарантас, яркий пример Венесуэла, идём по тем же граблям
Сергей Б tanatos49
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Сегодня в 17:46
Ты же корой и сеном питаешься. А за интернет деревянными платишь. Российский рубль – ценная бумажка филиала ФРС США. Знаешь про такой?
Швондер
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Сегодня в 17:56
Тениоз, давай ты за Вову на выборах а мы за кого попало. Только скажи Вове обэтом
Сергей Б
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Сегодня в 19:02
Не по ВЦИОМу как-то получится.

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