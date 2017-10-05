​В число лучших 500 школ России вошли два образовательных учреждения из Югры

В число лучших 500 школ России вошли два учреждения из Югры: это гимназия «Лаборатория Салахова» из Сургута и МБОУ «Лицей» из Нижневартовска.

Отмечается, что большая часть школ рейтинга сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге. Лучшей школой России стал Президентский физико-математический лицей №239, следом за ним – Республиканский лицей для одаренный детей Саранска, и лишь третье место досталось столичной школе – №179

По словам вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, важными критериями для составления рейтинга являются количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад, результаты школьников по итогам аттестации в 9-м классе.