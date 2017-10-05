Песков напомнил об ответственности за несанкционированные акции в преддверии 7 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нарушения при проведении акций протеста 7 октября будут преследоваться по закону, сообщает «Интерфакс».

«Правила проведения различных акций регламентированы законодательством, нарушения этого законодательства преследуются по закону. Здесь все достаточно очевидно», – сказал Песков журналистам.

Таким образом, он ответил на вопрос «Есть ли опасения у Кремля по поводу возможных беспорядков при проведении несанкционированных акций 7 октября, которые организует оппозиционер Алексей Навальный».

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах провести 7 октября массовые акции по всей России. Предполагается, что пикеты пройдут во всех 80 городах, где есть избирательные штабы политика. Более подробно читайте по ссылке.