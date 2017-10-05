В Югре увеличились количество выданных потребительских кредитов

Жители регионов «Тюменской матрешки» стали брать больше потребительских кредитов, сообщает «РБК Тюмень».

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, число потребительских кредитов в Югре выросло на 34 процента с 98,3 тысяч в 2016 году до 131,7 тысяч в текущем году.

В Тюменской области выдача новых потребкредитов выросла на 22,4 процента до 100 тысяч, в прошлом году этот показатель составлял 81,7 тысяч кредитов.

Данных по Ямало-Ненецкому округу в статистике нет.

Если рассматривать ситуацию по всей России, то рост выдачи потребкредитов составил 27 процентов. Общий объем выданных кредитов в январе-августе равен 1,37 трлн рублей (+35,7 процента).