Сургутяне поделились своим мнением по обновленному центральному парку «За Саймой»

Согласно данным опроса, который опубликовал у себя на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов, больше всего сургутяне хотят увидеть в парке «За Саймой» новую многофункциональную детскую площадку.

Помимо этого жители предложили оборудовать веревочный парк и открыть семейное кафе. Также сургутяне вспомнили о велодорожках, которые были обещанные уже бывшими сургутскими чиновниками.

В аусайдерах городских предпочтений оказались ресторан, танцевальная площадка и вейк-парк, другими словами – место для вейкбординга – экстремального вида спорта, сочетающего в себе элементы водных лыж, акробатику и прыжки.

Напомним, что новый проект парка «За Саймой» презентовали в преддверии Дня строителя, когда подводились итоги Урбанистического форума.