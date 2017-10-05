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В Сургутской городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошла встреча, посвященная юбилею литературного клуба «Имена»

В Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина прошла встреча, посвященная юбилею литературного клуба «Имена»

Литературный клуб Сургута "Имена" отметил десятилетие деятельности. Стоит отметить, что по задумке, клуб должен был стать не только сообществом людей, любящих русскую литературу, но также площадкой для открытого, непредвзятого диалога о русской поэзии и прозе. Таковым он и является. С момента основания и по сей день клубом «Имена» руководит Сергей Лагерев.

«Главная цель работы клуба «Имена» – знакомство горожан с жизнью и творчеством талантливых русских поэтов и писателей второй половины ХХ века, которые редко упоминаются, редко издаются. А если и издаются, то в небольших издательствах и малым тиражом. И, конечно, целью клуба является повышение интереса наших земляков к книге, чтению. Сейчас мы думаем изменить порядок проведения встреч и открыты для всех новых идей», – отмечает руководитель клуба.

«Особенно запомнились участникам клуба заседания с участием Валентина Курбатова, Михаила Тарковского, Николая Рачкова. И с каждым, кто посетил наш клуб, мы до сих пор поддерживаем связь. У меня есть адресная книжка всех писателей, кто участвовал в нашем клубе. У многих из них нет интернета, они старшего возраста. И связь с ними только по телефону», – рассказал Сергей Лагерев.

Напомним, 28 сентября 2007 года состоялось первое заседание клуба. Прошло оно в Центральной городской библиотеке. Потому как идея создания такого литературного объединения принадлежит директору Централизованной библиотечной системы Сургута Надежде Жуковой.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 133, комментариев: 0


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