Минкульт отказался от идеи повышения стоимости прокатного удостоверения в пользу процентных отчислений

Министр культуры России Владимир Мединский в своем интервью для «Газеты.ру» заявил, что в Министерстве культуры приняли решение отказаться от идеи увеличить стоимость прокатных удостоверений для иностранных фильмов до 5 млн рублей в пользу процентных отчислений, сообщают «Ведомости».

Мединский подчеркнул, что высокая стоимость прокатного удостоверения помешает выходу в прокат малобюджетного авторского кино.

«Я считаю, что это правильный принцип - сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов», – сказал министр. Во Франции процент от сборов «довольно высокий, около 12 процентов».

Напомним, что ранее появился проект, подготовленный Министерством культуры, согласно которому прокатчики, которые не выплатят в государственный Фонд кино 5 млн рублей за показ хотя бы одного своего фильма, могут лишиться права прокатывать в нашей стране все другие картины.