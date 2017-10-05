Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции в России снизился до 3 процентов, сообщает "Интерфакс".

"В текущем году российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического роста, сейчас темы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%, инфляция снизилась до отметки в 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд", - сказал Орешкин.

Орешкин отмечает, что новая фаза экономического роста будет носить долгосрочный характер. "В этом году выйдет на опережающий рост инвестиций относительно роста ВВП - это является залогом более высокого роста экономики в будущем", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что внешнеэкономические условия складываются относительно благоприятно. "Но все равно волатильность цен на нефть остается фактором риска, поэтому мы ввели новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен на внутреннюю экономику", - добавил глава ведомства.